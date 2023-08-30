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Вор в законе Хобот помещен под домашний арест по делу о криминальном статусе

«Ъ»: суд поместил вора в законе Хобота под домашний арест по делу о статусе

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Вор в законе Андрей Вознесенский, известный в преступном мире под кличкой Хобот, по уголовному делу о криминальном статусе помещен судом под домашний арест. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, Хобот стал, пожалуй, единственным обвиняемым по статье о воровском статусе, кому суд разрешил пребывать до приговора под домашним арестом. У криминального авторитета выявлено серьезное заболевание глаз, и поэтому он не может находиться в следственном изоляторе. Именно из-за обострения болезни Вознесенский был досрочно освобожден из исправительной колонии, хотя в июле 2021 года он был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы. Впрочем, он пробыл на свободе всего четыре месяца. Отмечается, что криминальный авторитет не стал оспаривать решение суда о домашнем аресте.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении жителя Краснодарского края за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1) и вымогательстве (п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163) в колонии.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

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