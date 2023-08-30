Россиянам рассказали, на чем сейчас зарабатывают блогеры

Доходы российских блогеров сейчас не только восстановились, но даже выросли. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по influencer-маркетингу и продюсер лидеров мнений Антон Петухов. Так, во втором квартире 2023-го доходы блогеров выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Одна из причин роста выручки в блогосфере — сокращение количества инструментов рекламы, доступных для брендов. После ухода GoogleAds и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Ads блогеры остались единственным способом дотянуться до аудитории в Google, YouTube, запрещенных в РФ соцсетей. Рекламодатели перераспределили свои бюджеты и изменили подход к интеграциям с блогерами на прикладной: они сократили имиджевые истории и переориентировались на бизнес-задачи и performance-показатели», — пояснил он.

Наиболее интересны бизнесу интеграции с YouTube-блогерами, подчеркнул эксперт. Площадка не запрещена на территории России, поэтому продолжает пользоваться большой популярностью. Компании также за последний год стали охотнее сотрудничать с Telegram-каналами, и доходы авторов здесь стали расти.

«Наибольшие сложности возникли у тиктокеров-миллионников. Переезд на другие площадки с набором сопоставимой аудитории у них не получился. При этом микроинфлюенсеры из TikTok успешно адаптировались к изменившимся условиям и переехали в другие соцсети, где есть схожий функционал», — добавил Петухов.

Одна из разновидностей рекламных интеграций сейчас — амбассадорство. Бренд платит амбассадору за партнерство, которое может длиться годами. Кроме того, не всегда доход блогеров связан только с онлайном. Так, на втором месте по популярности — ивенты. Как правило, блогеров приглашают на различные мероприятия в качестве специальных гостей.

«В офлайне проще выстраивать личные отношения, а уже затем использовать их для решения различных задач, в том числе построения выгодных партнерских отношений с брендами», — заявил маркетолог.

В последнее время также стал популярен формат донатов с прямых трансляций, когда аудитория платит за то, чтобы блогер генерировал контент в реальном времени. Хорошо заходит челленджевая структура: блогер делает что-то, что хотят его подписчики, и они ему за это платят.

Зарабатывают блогеры и на собственной продукции. За последний год именно их продажа стала основным способом монетизации блога.

«При этом популярный блог дает возможность рекламировать уже свои продукты, а не сторонние бренды», — резюмировал он.

Ранее американский тиктокер нырнул в поисках потерянного кольца и нашел клад в металлическом коробе.