Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

После продолжительной болезни умерла сенатор от Вологодской области Елена Авдеева

Скончалась член Совета Федерации от Вологодской области Елена Авдеева

close
100%
Валерий Шарифулин/ТАСС

Умерла член Совета Федерации от Вологодской области Елена Авдеева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

По словам Кувшинникова, сенатор скончалась после продолжительной болезни. Губернатор назвал Авдееву, ранее занимавшую пост мэра Череповца, «стальной леди города металлургов». Он заявил, что Авдеева делала все для развития Вологодской области. Она эффективно решала все вопросы, начиная с местного самоуправления и кончая региональной политикой и федеративным устройством.

Кувшинников назвал смерть Авдеевой большой потерей для всех.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов 25 августа скончался на 88-м году жизни. Филатов будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

До этого сообщалось о кончине первого генерального директора автомобильного завода «КамАЗ» Льва Васильева. Он умер в возрасте 98 лет.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях