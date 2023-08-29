После продолжительной болезни умерла сенатор от Вологодской области Елена Авдеева

Умерла член Совета Федерации от Вологодской области Елена Авдеева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

По словам Кувшинникова, сенатор скончалась после продолжительной болезни. Губернатор назвал Авдееву, ранее занимавшую пост мэра Череповца, «стальной леди города металлургов». Он заявил, что Авдеева делала все для развития Вологодской области. Она эффективно решала все вопросы, начиная с местного самоуправления и кончая региональной политикой и федеративным устройством.

Кувшинников назвал смерть Авдеевой большой потерей для всех.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов 25 августа скончался на 88-м году жизни. Филатов будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

До этого сообщалось о кончине первого генерального директора автомобильного завода «КамАЗ» Льва Васильева. Он умер в возрасте 98 лет.

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