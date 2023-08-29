Московский суд оставил под арестом экс-сотрудника генконсульства США

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест бывшему сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову, по делу о сборе информации о спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении ареста Шонову на три месяца», — уточнили в судебной инстанции.

В постановлении указали, что Шонов останется под стражей до 23 ноября.

28 августа стало известно, что задержанный ФСБ Шонов рассказал о своей деятельности в пользу США. Видео опубликовал центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ). Шонова задержали во Владивостоке. Следователи предъявили фигуранту обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе. Шонов проработал в генконсульстве США более 25 лет, а затем перешел в местную компанию, которая предоставляла услуги посольству в Москве.

Ранее Госдеп осудил арест в РФ своего экс-сотрудника Шонова.