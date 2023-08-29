Бортпроводников «Аэрофлота» наградят почетным знаком авиакомпании

За профессионализм, проявленный в экстремальной ситуации, руководством «Аэрофлота» принято решение о поощрении экипажа рейса SU1118 Москва – Сочи, который спас жизнь младенцу на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что сотрудники «Аэрофлота» будут награждены высшей корпоративной наградой авиакомпании – почетным знаком «Отличник Аэрофлота», а также поощрены денежной премией.

Ранее сообщалось, что 28 августа 2023 года на борту воздушного судна, следовавшего рейсом из Москвы в Сочи, стало плохо новорожденному. Младенец перестал дышать, когда самолет заходил на посадку.

«Экипаж незамедлительно предпринял необходимые действия. Ввиду отсутствия среди пассажиров медицинских работников, бортпроводники самостоятельно оказали малышу первую помощь, выполнив сердечно-легочную реанимацию», — уточнили в авиакомпании.

Отмечается, что в результате грамотных действий экипажа у ребенка возобновилось дыхание. После посадки самолета в аэропорту Сочи младенец был передан медицинским работникам, которые приняли решение о его госпитализации.