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Бортпроводников «Аэрофлота» наградят почетным знаком авиакомпании

«Аэрофлот» наградит бортпроводников, спасших младенца

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Depositphotos

За профессионализм, проявленный в экстремальной ситуации, руководством «Аэрофлота» принято решение о поощрении экипажа рейса SU1118 МоскваСочи, который спас жизнь младенцу на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что сотрудники «Аэрофлота» будут награждены высшей корпоративной наградой авиакомпании – почетным знаком «Отличник Аэрофлота», а также поощрены денежной премией.

Ранее сообщалось, что 28 августа 2023 года на борту воздушного судна, следовавшего рейсом из Москвы в Сочи, стало плохо новорожденному. Младенец перестал дышать, когда самолет заходил на посадку.

«Экипаж незамедлительно предпринял необходимые действия. Ввиду отсутствия среди пассажиров медицинских работников, бортпроводники самостоятельно оказали малышу первую помощь, выполнив сердечно-легочную реанимацию», — уточнили в авиакомпании.

Отмечается, что в результате грамотных действий экипажа у ребенка возобновилось дыхание. После посадки самолета в аэропорту Сочи младенец был передан медицинским работникам, которые приняли решение о его госпитализации.

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