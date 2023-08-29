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Двое мужчин ограбили офис микрокредитной организации в Ялте и попали на видео

Mash: в Ялте бандиты ограбили микрокредитную организацию, угрожая расправой даме

Двое мужчин ограбили микрокредитную организацию в Ялте, угрожая расправой сотруднице компании. Об этом сообщает «Mash на волне».

Мужчины в масках устроили налет на офис микрокредитной организации в Массандре. Один держал нож у горла сотрудницы, которая находилась в офисе, и угрожал ей расправой. Второй злоумышленник в это время держал дверь. Бандиты украли девять тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении.

По информации источника, преступников после произошедшего нашли и задержали примерно спустя час. Мужчины оказались старыми приятелями — оба ранее судимы, а также имеют пристрастие к алкоголю и наркотикам. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело о разбое.

Ранее в Ленобласти 20-летнего юношу задержали за ограбление и нападение на таксиста.

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