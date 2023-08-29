Новый пожар в Геленджике приблизился к «Сафари-парку»

В Геленджике зафиксировали новый пожар у канатной дороги и зоопарка «Сафари-парк». Факт масштабного возгорания подтвердили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

С огнем борются пожарные и волонтеры. Местные паблики сообщают, что руководство зоопарка готовятся спасать животных, так как огонь приблизился на расстояние меньше километра, но в ведомстве эту информацию опровергли.

«Угрозы «Сафари-парку» нет», — заявили в МЧС.

В ведомстве напомнили, что это уже второй крупный пожар на территории города-курорта за день. 29 августа в 09:51 диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании сухой растительности в поселке Джанхот. За несколько часов площадь пожара выросла с 0,5 до 1,3 га. В 18:45 пожар удалось ликвидировать. С огнем боролись более 100 человек, также привлекли 35 машин.

В оперштабе Краснодарского края рассказали, что лесной пожар разгорелся в районе Бобруковой Щели.

«Тушение осложняют порывы ветра до 30 м/с», — отметили в оперштабе.

29 августа в Геленджике пожар окружил отели и перекинулся на лес, виновника задержали. По данным регионального МВД, местный житель готовил электрокабели к продаже, оголил провода, и поджег земляную подстилку.

Ранее под Геленджиком из-за костра, разведенного туристами, загорелось более 1 гектара леса.