Депутат Кляйн скормил волкам живых поросят, снимая процесс на камеру

Депутат Роман Кляйн из Братска Иркутской области снял на видео, как кормит волков живыми поросятами. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Кляйн, улыбаясь и позируя на камеру, совместно с неизвестным приятелем за ноги подняли одного из поросят и живьем бросили в вольер к хищникам — они жестоко растерзали животное. Весь процесс сопровождается нецензурными комментариями депутата.

Видеозапись появилась в интернете на днях, но точная дата съемки неизвестна. На кадрах Кляйн в шапке-ушанке и куртке.

Герой жестокого ролика заверил, что его подставили. По информации источника, неравнодушные граждане планируют обратиться в прокуратуру для привлечения депутата к ответственности.

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