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Депутат Кляйн скормил волкам живых поросят, снимая процесс на камеру

Mash: депутат Кляйн из Братска скормил волкам живых поросят, снимая это на видео

Депутат Роман Кляйн из Братска Иркутской области снял на видео, как кормит волков живыми поросятами. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Кляйн, улыбаясь и позируя на камеру, совместно с неизвестным приятелем за ноги подняли одного из поросят и живьем бросили в вольер к хищникам — они жестоко растерзали животное. Весь процесс сопровождается нецензурными комментариями депутата.

Видеозапись появилась в интернете на днях, но точная дата съемки неизвестна. На кадрах Кляйн в шапке-ушанке и куртке.

Герой жестокого ролика заверил, что его подставили. По информации источника, неравнодушные граждане планируют обратиться в прокуратуру для привлечения депутата к ответственности.

Ранее на Сахалине пьяные туристы издевались над морским котиком и попали на видео.

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