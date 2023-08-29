Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач подделала анализы здоровой пациентки и выманила у нее 10,5 млн рублей на уколы

Mash: в Приморье врач подделала анализы и лечила здоровую пациентку от рака

close
100%
Pexels

В Приморье медик подделала анализы здоровой пациентки, заявив, что у нее рак и лечила девушку на дому дорогостоящими уколами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Доброкачественную опухоль горла у 18-летней жительницы Приморья врачи обнаружили в 2020 году, мать девушки рассказала об этом своей приятельнице — медику больницы, где ранее обследовали дочь.

Доктор настояла на повторных анализах и сообщила семье пациентки, что в крови девушки обнаружены раковые клетки, которые могут активизироваться в любой момент.

В качестве лечения она предложила уникальное лекарство от онкологических заболеваний, за которое необходимо заплатить 10,5 миллиона рублей. Ради здоровья дочери семья продала квартиру и долю в бизнесе, медик провела 10 сеансов на дому и исчезла с полученными деньгами.

Девушка снова сдала анализы, которые показали, что раковые клетки в ее организме отсутствуют. Выяснилось, что «целительница» подделала результаты лабораторных исследований и колола пациентке неизвестную жидкость, врач объявлена в розыск.

Ранее врач-ортопед обманул 28 пациентов, заставляя их оплачивать ненужные операции на суставах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях