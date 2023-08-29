Врач подделала анализы здоровой пациентки и выманила у нее 10,5 млн рублей на уколы

В Приморье медик подделала анализы здоровой пациентки, заявив, что у нее рак и лечила девушку на дому дорогостоящими уколами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Доброкачественную опухоль горла у 18-летней жительницы Приморья врачи обнаружили в 2020 году, мать девушки рассказала об этом своей приятельнице — медику больницы, где ранее обследовали дочь.

Доктор настояла на повторных анализах и сообщила семье пациентки, что в крови девушки обнаружены раковые клетки, которые могут активизироваться в любой момент.

В качестве лечения она предложила уникальное лекарство от онкологических заболеваний, за которое необходимо заплатить 10,5 миллиона рублей. Ради здоровья дочери семья продала квартиру и долю в бизнесе, медик провела 10 сеансов на дому и исчезла с полученными деньгами.

Девушка снова сдала анализы, которые показали, что раковые клетки в ее организме отсутствуют. Выяснилось, что «целительница» подделала результаты лабораторных исследований и колола пациентке неизвестную жидкость, врач объявлена в розыск.

Ранее врач-ортопед обманул 28 пациентов, заставляя их оплачивать ненужные операции на суставах.