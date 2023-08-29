Галлюциногенные грибы под видом БАД и сладостей начали продавать в центре Казани

В центре Казани начали открыто торговать галлюциногенными грибами под видом БАД и сладостей. Об этом во «ВКонтакте» сообщает «ВКазани Поймут».

Количество россиян, которые получили отравление в результате употребления галлюциногенных грибов, выросло. Об этом источник сообщает со ссылкой на Минздрав.

По данным источника, мухоморами в центре столицы Татарстана торгуют свободно — это не запрещено законом. Помимо шоколада с галлюциногенными грибами в торговой точке также можно приобрести травяные сигареты и другие специфические товары.

О том, когда торговая точка начала работу, не сообщается. Мнение комментаторов об этом магазине разделилось — одни защищают идею употребления мухоморов, а другие осуждают ее.

Ранее в Челябинске мужчина съел мухоморы и напал на фельдшера скорой помощи.