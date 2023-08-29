Опубликованы фото могилы Пригожина

Журналисты опубликовали первые кадры могилы бизнесмена Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным Shot, несколько часов назад именно на территории кладбища прошла закрытая церемония прощания с создателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Евгения Пригожина похоронили рядом с его отцом, Виктором Пригожиным.

Судя по снимкам, на могиле установили деревянный крест и поставили цветное фото Пригожина. Также на месте установили деревянную рамку с фрагментом из стихотворения «Натюрморт» Иосифа Бродского.

Пресс-служба Пригожина днем 29 августа сообщила, что прощание с основателем «Вагнера» состоялось в закрытом формате и предложило желающим посетить его могилу на Пороховском кладбище.

Вечером 23 августа стало известно о крушении принадлежащего Пригожину частного самолета Embraer Legacy. Пассажирами самолета числились 10 человек, в списке в том числе фигурировали Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Результаты генетической экспертизы подтвердили, что бизнесмен был на борту.

Президент России Владимир Путин, комментируя случившееся, заявил, что Пригожин был человеком со сложной судьбой и талантливым бизнесменом.

Ранее была описана версия о бомбе в самолете Пригожина.