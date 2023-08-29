Головку испанского сыра продали на аукционе за €30 тысяч

Голубой сыр кабралес, который производят на севере Испании, стал самым дорогим в мире. Об этом сообщает Independent.

Недавно головка кабралеса весом 2,2 кг, изготовленная на фабрике Los Puertos, была продана на аукционе за €30 тыс. Семья сыроваров рассказала, что их сыр выдерживался в пещере на высоте 1400 метров над уровнем моря при температуре 7°C. По словам владелицы производства, там он провел не меньше 8 месяцев.

Кабралес, сделанный Гильермо Пендасом, стал самым дорогим сыром в мире после того, как был признан сыром года на местном традиционном конкурсе.

Его выкупил ресторатор, который владеет заведением El Llagar de Colloto в Астурии. По словам бизнесмена, он был готов купить сыр за эту цену, так как по-настоящему ценит работу сыроделов.

Как отмечается, предыдущий рекорд Гиннесса был установлен в 2019 году им же. В тот раз предприниматель отдал за головку сыра €20,5 тыс.

Обычно за килограмм кабралеса просят €35-40. Известно, что для изготовления знаменитого голубого сыра используется коровье молоко или смесь из коровьего, овечьего и козьего молока, а созревание происходит в пещерах в районе Кабралес в национальном горном парке Пикос-де-Эуропа.

Ранее американка с самым большим ртом попала в Книгу рекордов Гиннесса.