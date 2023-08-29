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Школьнику, застрявшему в ветках дерева в Сарапуле, понадобилась помощь спасателей

В Удмуртии спасатели помогли школьнику, который сам не смог спуститься с дерева

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Поисково-спасательная служба Удмуртии/VK

В Сарапуле спасли 12-летнего мальчика, застрявшего на дереве. Об этом сообщила поисково-спасательная служба Удмуртии в соцсетях.

Спасатели узнали об инциденте, произошедшем 29 августа на одной из улиц города, после поступившего на пульт дежурного звонка.

Неясно, кто именно обратился в экстренные службы, однако спасатели незамедлительно прибыли по указанному адресу и увидели, что пострадавший не может самостоятельно спуститься с дерева, потому что его нога застряла между веток.

В итоге сотрудники службы убедились, что застрявшая конечность не повреждена, и спустили школьника на землю при помощи лестницы и веревки.

Ранее в Калининграде 12-летний школьник упал с высоты, играя с друзьями в заброшенном здании.

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