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На Украине указали на опасность навязывания бойкота русского языка

Мэр Харькова Терехов предрек сопротивление навязыванию бойкота русского языка

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Sergiy Bobok/Wikimedia Commons

Мэр украинского города Харьков Игорь Терехов спрогнозировал возможность сопротивления со стороны местных жителей при навязывании на Украине бойкота русского языка. Его слова передает France Press.

«Настаивать на том, чтобы люди отказались от русского — не лучший способ», — заявил Терехов.

По мнению градоначальника, принуждение к бойкоту русского языка для тех, кто всю жизнь говорил по-русски, лишь спровоцирует «сопротивление», а пожилому поколению будет сложно сменить язык.

В июле Киевский городской совет запретил русскую культуру: произведения культуры на русском языке, а также театральные и цирковые представления, концерты и услуги.

В августе на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с призывом к отказу от русскоязычной версии портала главы государства.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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