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Российский посол сочла, что отношения с Болгарией достигли самого низкого уровня

Посол Митрофанова: отношения Болгарии и РФ находятся на самом низком уровне

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Depositphotos

Двухсторонние отношения между РФ и Болгарией достигли самого низкого уровня за весь постсоциалистический период. Об этом сообщила ТАСС российский посол в Софии Элеонора Митрофанова.

«На сегодняшний день уровень наших двусторонних отношений находится на самом низком уровне за весь постсоциалистический период», — отметила дипломат.

По ее словам, болгарские коллеги звонят, если им что-то нужно, а интересы российского представительства чаще всего игнорируют. Политики и журналисты все негативное, что происходит в стране, пытаются связать с Россией, говорят о «сильном русском влиянии».

На примере работы компании «Лукойл» посол пояснила, что видит желание политических деятелей Болгарии «выдавить» Россию из областей взаимных интересов. Она напомнила об открытии в 1999 году предприятия «Лукойл нефтохим Бургас».

Митрофанова обратила внимание, что посольству, несмотря на нехватку сотрудников, удалось обеспечить работу в полном объеме.

22 августа директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Болгария поставками вооружений Украине «расчищает склады».

Ранее Украина призвала Болгарию помочь ей с альтернативным зерновым коридором.

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