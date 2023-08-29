Юрист рассказал, что нельзя писать в заявлении о разводе

В случае, если между супругами есть споры относительно детей или имущества, в заявлении о разводе не стоит указывать дату фактического расторжения отношений и прекращения совместного хозяйства. Об этом в беседе с «Ридусом» предупредил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. По его словам, суд примет к сведению, что с момента расставания пары до официального бракоразводного процесса есть временной промежуток.

«Например, Иван решил развестись с Анной. В исковом заявлении он указал, что брачные отношения были прекращены, и совместное хозяйство не велось больше года до момента фактического развода. <...> Беда в том, что тогда у Ивана на счету было 5 млн рублей, а на момент расторжения брака 5 тыс. рублей. Таким образом, он остался должен бывшей супруге 2,5 млн рублей», — объяснил юрист.

Он подчеркнул, что идеальный иск о разводе выглядит так: «Я хочу развестись. Прошу мой брак расторгнуть. Дата, подпись».

До этого телеведущая Роза Сябитова в интервью «Газете.Ru» выразила мнение, что браки молодых людей нередко распадаются из-за неопытности партнеров. По словам звезды «Давай поженимся!», в вопросе выбора спутника жизни молодежь руководствуется мимолетными эмоциями, которые пропадают при возникновении трудностей в совместном хозяйстве.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина в интервью «Общественной службе новостей» заявила, что молодым семьям необходимо выдавать социальное жилье для укрепления института брака.