В Копенгагене незапланированно сел самолет, в который ударила молния

В аэропорту Копенгагена молния ударила в самолет, следовавший в Цюрих. Об этом сообщает портал The Aviation Herald.

Инцидент произошел 27 августа, но известно об этом стало только сейчас. После того, как все пассажиры заняли места, воздушное судно компании Scandinavian Airlines поднялось со взлетно-посадочной полосы и начало набирать высоту. В этот момент в него попала молния.

Пилот прекратил набирать высоту и запросил у аэропорта разрешение вернуться в исходный пункт. Борт приземлился в воздушной гавани спустя 85 минут после взлета. Во время инцидента ни пассажиры, ни экипаж не пострадали. После приземления самолет еще более 20 часов находился на земле.

Ранее в Пулково задержали самолет из-за угрозы взорвать бомбу на борту.