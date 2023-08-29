Россиянам назвали идеальную температуру в спальне для комфортного сна

Идеальной температурой для сна россиян, которая должна быть в спальне, является +18°C. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал сомнолог Владимир Ковальзон, комментируя результаты исследования американских ученых, которые показали, что ключом к хорошему сну является поддержание температуры в спальне ночью в пределах 20-25°C.

«Не знаю, как там у них, а у нас люди спят под одеялами. И прохладная температура в спальне наиболее комфортна. Поэтому все зависит от того, какое одеяло. Человек может лютой зимой в палатке хорошо выспаться, если спит в мешке из гагачьего пуха (по себе знаю). В целом оптимальная температура в спальне +18°C при теплом одеяле, при легком одеяле — градусов 20. А выше 24°C плохо для сна, поскольку жарко, а от жары как отгородишься?», — считает Ковальзон.

Эксперт посоветовал проветривать спальню для того, чтобы наладить сон. Кроме того, он рекомендует отказаться от вечерних силовых упражнений и телефонов за полчаса до сна.

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