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Американский тиктокер нырнул в поисках потерянного кольца и нашел клад в металлическом коробе

TikTok-блогер из США нырнул за потерянным кольцом и нашел клад на дне озера

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coltyyandcombo/TikTok

Тиктокер нырял вместе с друзьями у скал на берегу озера в США и случайно нашел подводный клад в металлическом коробе. Об этом сообщает The U.S. Sun.

Одна из подруг TikTok-блогера во время купания в озере потеряла кольцо. Молодой человек вместе с другом решили помочь девушке и поискать украшение на дне водоема.

Они вооружились камерой, чтобы за одно заснять свежий контент для подписчиков, и нырнули поглубже. Молодые люди около 30 минут искали на дне кольцо девушки, но вместо украшения друзьям попалось нечто странное — ржавый металлический короб.

Тиктокер лишь с третьего раза смог поднять находку из воды. После этого молодые люди отвезли короб домой и открыли при помощи плотницких инструментов — внутри оказались старые монеты и пистолет.

Заснятый молодыми людьми ролик набрал 6,3 млн просмотров и около 160 тыс. лайков. Подписчики в комментариях активно обсуждали происхождение клада и причину, по которой он оказался в водоеме.

Ранее американец нашел дома мешки с миллионом пенни во время уборки.

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