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В Крыму опровергли информацию о взрывах в Оленевке

Советник главы Крыма Крючков опроверг информацию о взрывах в Оленевке

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о взрывах в Оленевке на западе полуострова близ мыса Тарханкут. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По Оленевке. Горит трава в степи», — написал он.

По его словам, на месте работают сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций.

24 августа сообщалось, что на мысе Тарханкут на Западе Крыма высадилась украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Очевидцы сообщили, что диверсанты обстреляли местный кемпинг Оленевка Village, украинские силовики же заявили, что ДРГ вступила в бой с подразделениями ВС РФ. Российские Telegram-каналы сообщили об уничтожении 15-20 разведчиков, на Украине утверждают, что они без потерь вернулись домой. Отмечалось, что после происшествия в полиции Черноморского района Крыма был объявлен сбор личного состава и введен план «Крепость».

В субботу, 20 августа, вечером система противовоздушной обороны сработала около курорта Оленевка на западном побережье Крыма.

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