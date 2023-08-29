На месте падения Ми-8 в Челябинской области ликвидировано открытое горение

Спасатели ликвидировали открытое горение на месте падения вертолета Ми-8 в Челябинской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

«По прибытии обнаружено горение вертолета МИ-8 в лесном массиве. Горение ликвидировано», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС добавили, что пострадавших среди местного населения нет, сам поселок Прудный не пострадал. В экипаж вертолета входили командир, правый летчик и бортинженер. Предварительно, гражданских лиц на борту не было.

До этого стало известно, что вертолет Ми-8 упал в Челябинской области. Изначально сообщалось, что на борту находились четыре человека.

В июле на Алтае упал частный вертолет Ми-8. По информации очевидцев, при заходе на посадку вертолет задел хвостом столб, после чего свалился на бок и загорелся. На борту было 13 туристов и три члена экипажа.

Ранее военный вертолет порвал высоковольтные провода в Ростовской области.