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Губернатор Челябинской области подтвердил крушение вертолета в регионе

Челябинский губернатор Текслер подтвердил крушение вертолета в области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил в Telegram-канале, что вертолет Ми-8 потерпел крушение в районе Красного Поля Сосновского района.

«В районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ», — написал глава региона.

По его словам, на месте работают спецслужбы.

До этого РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщали, что предварительная причина крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области — отказ двигателя.

Как писал Telegram-канал 112, очевидцы видели, что перед тем, как упасть, вертолет сильно болтало из стороны в сторону, а затем он «камнем пошел вниз».

Глава Сосновского района, где произошла авария, также подтвердила ТАСС информацию о крушении Ми-8.

На борту вертолета находились четыре человека.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

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