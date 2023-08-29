На Майорке испанец ворвался в отель и угрожал людям фальшивым пистолетом

На Майорке гражданин Испании проник в отель с оружием. Об этом сообщает издание The Olive Press.

Инцидент произошел в гостиничном комплексе Магалуфа 24 августа, но известно об этом стало только сейчас. Мужчина ворвался в одно из помещений с точной копией пистолета Glock, наставил оружие на постояльцев, после чего скрылся. Произошедшее вызвало у отдыхающих панику.

Позже виновник был арестован, оружие у него изъяли. Полиции удалось выяснить, что мужчину ранее подозревали в преступлениях, связанных с насилием. Например, он нападал на постояльцев другого отеля с большим ножом.

В статье мотивы испанца не раскрываются.

Ранее в Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по семье в центре города.