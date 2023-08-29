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Группа мигрантов атаковала польских пограничников

Группа из 60 нелегалов забросала камнями польских пограничников

Группа из 60 нелегальных мигрантов забросала камнями польских пограничников. Об этом Погранстража Польши сообщила в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

По информации ведомства, группа агрессивно настроенных нелегалов пыталась пересечь польско-белорусскую границу.

«28 августа в Польшу пытались нелегально проникнуть 60 человек. На территории отделения пограничной стражи в Дубиче-Церкевне группа агрессивно настроенных иностранцев форсировала границу и забросала камнями службы Польши», — говорится в сообщении.

В польской Погранстраже уточнили, что попытка пересечения границы была предотвращена. На место инцидента выезжала машина Tajfun с водометами. Водометы по мигрантам не применялись.

До этого телеканал SkyTg24 сообщал, что на итальянском острове Лампедуза сложилась критическая ситуация из-за рекордного числа нелегальных мигрантов, прибывших на остров из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

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