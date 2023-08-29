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Красноярец избил подростка на детской площадке

В Красноярске мужчина избил 14-летнего подростка на детской площадке

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Красноярске местный житель избил школьника рядом с детской площадкой. Видеозапись случившегося опубликовало издание Ngs24.

Инцидент произошел 10 июля в Ленинском районе города. На кадрах видно, что к подросткам, которые находились на детской площадке, сначала подходит возмущенная женщина — по словам родителей пострадавшего юноши, ей не понравилось, что на площадке находятся подростки. Затем появляется мужчина, который набрасывается на одного из них с кулаками. Подросток пытается сбежать, но мужчина догоняет его, бросает в лужу и начинает избивать.

При этом подросток кричит, что ему больно, зовет на помощь. После случившегося пострадавшему понадобилась помощь врачей.

«У него [сына] ушиб брюшной полости, разрыв мочевого пузыря, психологическая травма», — рассказал в беседе со СМИ отец несовершеннолетнего.

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью» против мужчины 1982 года рождения, напавшего на подростка. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства ЧП.

Отец ребенка не согласен с решением правоохранительных органов и считает, что его сыну был нанесен вред здоровью средней тяжести.

Ранее жительница Уссурийска избила ребенка на детской площадке из-за пластиковой бутылки.

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