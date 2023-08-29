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На Алтае предложили вооружить бригады скорой помощи

Депутат Булаев предложил вооружить врачей скорой помощи на Алтае

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

После инцидентов с нападениями на врачей скорой помощи на Алтае предложили выдавать медикам оружие. Инициативой в своем Telegram-канале поделился депутат регионального заксобрания Сергей Булаев.

Депутат отметил, что за два месяца в регионе произошло два нападения на врачей скорой помощи. Медиков необходимо вооружить электрошокерами или травматическими пистолетами, чтобы защитить от агрессивных пациентов, указал он.

Первый случай произошел в июле — врач скорой помощи подвергся агрессии в Яровом. Второй инцидент произошел 25 августа — пациент, к которому в бар приехала бригада медиков, сломал нос фельдшеру.

«Фракция ЛДПР в краевом Законодательном собрании будет готовить официальное обращение в Минздрав и ГУ МВД по Алтайскому краю. Работников скорой медицинской помощи нужно защитить от нападений!», — заявил Булаев.

Ранее пьяный житель Севастополя вызвал скорую помощь в качестве такси до дома.

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