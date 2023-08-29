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Учитель года отметил достоинства нового учебника истории

Учитель истории: единая программа обучения удобна для детей

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Сергей Карпухин/ТАСС

В появлении нового единого учебника истории, вызвавшего обсуждения, в том числе и критику, ничего плохого нет, заявил в беседе с «Газетой.Ru» победитель всероссийского конкурса «Лучший учитель России 2022 года», историк из школы № 16 подмосковного Орехово-Зуево Дмитрий Лутовинов.

По мнению педагога, унификация подхода к изучению истории по всей стране позволит детям, переходящим из одной школы в другую, не перестраиваться на иную программу обучения, это удобно для ребенка.

Как отмечает Лутовинов, количество часов на изучение различных тем также будет унифицировано и стандартизировано.

Если кто-то беспокоится за то, что единый учебник «убьет творчество» учителя, то это, по мнению педагога, вряд ли произойдет.

«Первую скрипку играет учитель, а вовсе не учебник. Педагоги — это не машины, которые руководствуются только лишь заданной программой и не выходят за ее рамки. Учителя вольны сами выбирать формы и методы работы на уроке, и как будет преподаваться тот или иной материл — зависит исключительно от учителя.

Критикам, которые придираются к подаче событий в новом учебнике, могу сказать, что мы — учителя, а учебник — всего лишь инструмент, и нам решать, как его использовать», — считает Лутовинов.

Ранее стало известно, что в России утвержден единый государственный учебник истории для старших классов. 4 тома «Истории России» и «Всеобщей истории» ученики 10-х, 11-х классов получат уже в этом учебном году. К началу следующего подобные пособия появятся для средней школы. Авторы учебника пояснили, что цель учебника — научить детей думать, анализировать и делать выводы.

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