Украинский суд оставил под арестом депутата Рады Гунько

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не изменила меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в получении взятки депутату Верховной рады, нардепу от «Слуги народа» Анатолию Гунько, пишет украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, защита Гунько просила изменить его содержание под стражей на круглосуточный домашний арест или изменить сумму залога с 30 миллионов ($812 тысяч) на 5 385 миллионов гривен ($145,7 тысяч).

8 августа сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» во время получения взятки в размере $85 тысяч. Правоохранительные органы разоблачили его при получении взятки. Следствие полагает, что подозреваемый обещал бизнесмену предоставить для возделывания государственные земельные участки Национальной академии аграрных наук Украины.

2 августа стало известно, что бывший депутат Верховной Рады Георгий Логвинский был объявлен в розыск на Украине из-за обмана Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее стало известно, что коррупцию в военное время на Украине приравняют к госизмене.