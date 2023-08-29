Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинский суд оставил под арестом депутата Рады Гунько

Суд на Украине оставил под арестом подозреваемого в коррупции депутата Гунько

close
100%
Анатолий Гунько/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не изменила меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в получении взятки депутату Верховной рады, нардепу от «Слуги народа» Анатолию Гунько, пишет украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, защита Гунько просила изменить его содержание под стражей на круглосуточный домашний арест или изменить сумму залога с 30 миллионов ($812 тысяч) на 5 385 миллионов гривен ($145,7 тысяч).

8 августа сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» во время получения взятки в размере $85 тысяч. Правоохранительные органы разоблачили его при получении взятки. Следствие полагает, что подозреваемый обещал бизнесмену предоставить для возделывания государственные земельные участки Национальной академии аграрных наук Украины.

2 августа стало известно, что бывший депутат Верховной Рады Георгий Логвинский был объявлен в розыск на Украине из-за обмана Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее стало известно, что коррупцию в военное время на Украине приравняют к госизмене.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях