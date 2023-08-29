Вирусолог объяснила, где живет возбудитель «болезни легионеров», появившейся в Польше

«Болезнью легионеров» (легионеллезом), которая распространилась в Польше, можно заразиться в местах с влажным воздухом, рассказала «Общественной службе новостей» заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова.

«Заразиться легионеллезом можно только при вдыхании бактерии, которая в основном живет в закрытых влажных местах, например, в кондиционерах. Там, где распространяется влажный воздух, при аспирации возможно заражение», — уточнила эксперт.

По ее словам, вспышка заболевания может произойти из-за неудовлетворительного обслуживания систем, связанных с водой. Например, кондиционеров, воздуховодов, водопроводов и душевых кабин. Малинникова добавила, что болезнь наиболее опасна для пожилых людей, она может стать причиной развития пневмонии и легочной недостаточности. При этом «болезнь легионеров» редко встречается в России, добавила специалист.

24 августа сообщалось, что в районе Жешува на юге Польши зафиксировали вспышку легионеллеза, передавала «Москва 24».

Накануне в Министерстве национального здравоохранения Польши заявили, что бактерии, вызывающие легионеллез, распространились в городе Жешув через водопровод.

Ранее россиянам рассказали, к каким болезням приводит работа по ночам.