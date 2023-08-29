У мужчины лопнула барабанная перепонка после 10-минутного поцелуя с женщиной

У мужчины из Китая лопнула барабанная перепонка в ухе после 10-минутного поцелуя с женщиной, пишет Independent.

Как рассказал пострадавший, во время поцелуя у него резко заболело ухо, и он услышал журчащий звук. Постепенно слух китайца становился все хуже, поэтому пара обратилась за помощью к врачам. Медики, обследовав пациента, сообщили, что у него перфорирована барабанная перепонка.

Мужчине прописали антибиотики и сообщили, что на полное выздоровление уйдет примерно два месяца. Врачи добавили, что китайцу повезло, потому что травма оказалась не такой серьезной и не пришлось делать операцию.

Комментируя случай, специалисты объяснили, что страстные поцелуи могут привести к быстрому изменению давления внутри уха, что и может стать причиной разрыва перепонки.

Ранее женщина получила разрыв барабанной перепонки после поцелуя в ухо.