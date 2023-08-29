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Назван продукт, который позволит поддерживать хорошее зрение в пожилом возрасте

Врач Соломатина: тыква поможет поддерживать хорошее зрение в пожилом возрасте

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Depositphotos

Тыква, в которой содержатся клетчатка, цинк и антиоксиданты, поможет поддерживать хорошее зрение в пожилом возрасте, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

«Антиоксиданты влияют на состояние сосудистой стенки, а значит, препятствуют атеросклерозу, помогают сохранить нормальный кровоток и органы зрения хорошо кровоснабжаются. Сахарный диабет тоже может приводить к нарушению зрения. Клетчатка и цинк из состава тыквы будут препятствовать повышению уровня глюкозы в крови», — пояснила Соломатина.

По ее словам, в тыкве содержится и бета-каротин, который является предшественником витамина A. Он также способствует улучшению состояния зрительного аппарата. Кроме того, употребление тыквы поможет избежать проблем с сумеречным зрением.

«Люди, у которых нет проблем, могут нормально переносить переход от светлого к темному: то свет от фонаря, то темный участок дороги. У людей с плохим сумеречным зрением такой переход может вызывать головокружение, дискомфорт, они часто падают», — пояснила специалист.

Врач-офтальмолог Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Эльвира Сюняева до этого говорила, что возраст, наследственность, плохая экология, вредные привычки, а также длительный стресс являются главными причинами снижения остроты зрения.

Ранее сообщалось, что в России создан робот-колобок с компьютерным зрением.

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