В Госдуме объяснили необходимость выделения денег семьям на сборы в школу

Выделение 26 тыс. рублей каждой семье с детьми позволит покрыть основную часть расходов граждан на сборы в школу, сказала телеканалу «360» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Цены на школьные принадлежности и одежду растут, семьям с детьми приходится все тяжелее. Знаю, что многие вынуждены оформлять кредиты, чтобы собрать ребенка в школу», — отметила она.

Лантратова напомнила, что, по данным Минфина России, инфляцию в стране смогут снизить только к 2024 году, поэтому важно оказать поддержку гражданам. Взять денежные средства на эти цели предлагается из резервного фонда правительства.

Предложение выделять средства на подготовку к школе для семей с детьми было выдвинуто 29 августа. В обращении к председателю правительства России Михаилу Мишустину депутаты предложили выплачивать по 26 тыс. рублей. Если же родители проживают на территориях, приграничных к зоне специальной военной операции или в новых российских субъектах, то выплата увеличится до 30 тыс. рублей.

Вице-премьер России Татьяна Голикова до этого сообщила, что в российские школы 1 сентября пойдут более 18 млн учеников, передавала «Москва 24».

Ранее в Госдуме предложили отменить оценки по некоторым школьным предметам.