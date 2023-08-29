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Школьные линейки в Крыму проведут только для первых и выпускных классов

Аксенов: школьные линейки в Крыму проведут только для 1, 9 и 11 классов

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Pixabay

В школах Крыма линейки на открытом воздухе пройдут только для учащихся 1, 9 и 11 классов. Об этом заявил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

«Праздничные линейки в крымских школах 1 сентября пройдут только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов. Решение принято в целях обеспечения безопасности», — написал он.

До этого сообщалось, что во Владивостоке из-за непогоды, которая обрушилась на город, начало учебного года в школах перенесли. По словам первого заместителя главы администрации Владивостока Сергея Дмитриенко, торжественные линейки в честь старта учебы пройдут традиционно 1 сентября, но непосредственно к занятиям дети приступят чуть позже. Для младшеклассников занятия начнутся 11 сентября.

24 августа стало известно, что в московских школах 1 сентября планируется провести праздничные мероприятия с поднятием флага России и исполнением гимна Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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