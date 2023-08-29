На Кузбассе ребенка придавило металлическим забором

В Новокузнецке в городском парке на мальчика упал металлический забор. Видеозапись случившегося разместил паблик «Все нормально, это Новокузнецк» во «ВКонтакте».

На ней видно, как сразу несколько детей держат падающее на них ограждение. Затем большая часть детей отбегает в сторону, а забор остается держать мальчик. Ребенок не выдерживает веса ограждения и оно с грохотом падает вниз, придавливая мальчика.

В сообщении, сопровождающем видео, говорится, что пострадавшему вызвали «скорую» и что с ним все в порядке.

В комментариях к видео подписчиков паблика возмутила реакция снимающих инцидент на камеру подростков. Несовершеннолетние вместо того, чтобы помочь мальчику удержать забор, потешаются ситуации.

«Что с нами произошло, люди? Не кинуться на помощь ребенку... равнодушно снимать дальше и ржать», «Какой ужас! Что за люди: что дети, которые бросили пацана одного, что подростки которые ржут...», — посетовали подписчики паблика.

Ранее в Липецкой области ребенка придавило хоккейными воротами.