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Движение по Крымскому мосту восстановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя несколько минут

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Ulf Mauder/Global Look Press

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация», освещающий ситуацию на мосту.

Несколькими минутами ранее сообщалось, что движение машин на мосту перекрыли. Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили не беспокоиться и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причина остановки движения не уточнялась.

Утром 29 августа о затруднениях в проезде к досмотровым пунктам не сообщалось.

Движение машин приостанавливали в ночь на 29 августа, его восстановили спустя несколько минут.

Усиленный досмотр при въезде на Крымский мост стали проводить после того, как в октябре прошлого года на мосту произошел взрыв. Кроме того, автомобили тщательно досматривают в связи с усилением турпотока на полуостров.

Ранее в Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута.

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