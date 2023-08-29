В Турции туристы сообщают о вспышке ротавируса

В Турции произошла вспышка ротавируса. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Такая ситуация наблюдается на побережье курорта в Белеке. Заболеванием уже заразились многие туристы, детей госпитализируют с выраженными симптомами ротавируса.

По словам отдыхающих, подобный диагноз получают люди, которые уже бывали на местных пляжах. Так, скорая увезла по меньшей мере пятерых детей, которые купались в воде. Сразу же после купания у них началась диарея и рвота.

Туристы, которые столкнулись с этой ситуацией, призвали желающих полететь в Белек купить больше лекарств, так как сейчас им приходится искать местные аналоги.

Ранее в Екатеринбурге девочка после купания впала в кому из-за ротавирусной инфекции.