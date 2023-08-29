Впавшую в кому из-за ротавируса девочку транспортировали из Лазаревского в Сочи

Мать поделилась подробностями о состоянии девочки, которая впала в кому после того, как подхватила ротавирус во время купания в Черном море. Об этом сообщает Е1.

По словам женщины, ребенка перевезли в город Сочи из лечебного учреждения Лазаревского поселка. В новой больнице специалисты смогут оказать пациентке квалифицированную помощь. На данный момент девочка находится в реанимации.

«Транспортировка прошла без ухудшения состояния», — поделилась мать девочки.

Ребенок попал в больницу после того, как семья приехала в Лазаревское. Там после купания у младшего члена семьи поднялась температура и начались судороги. В результате пациентка потеряла сознание.

Врачи не дают положительных прогнозов. Ребенку нужна транспортировка в Москву, но сделать это невозможно из-за стабильно тяжелого состояния.

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