Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Впавшую в кому из-за ротавируса девочку транспортировали из Лазаревского в Сочи

Е1: впавшую в кому из-за ротавируса девочку перевезли в Сочи

close
100%
Freepik

Мать поделилась подробностями о состоянии девочки, которая впала в кому после того, как подхватила ротавирус во время купания в Черном море. Об этом сообщает Е1.

По словам женщины, ребенка перевезли в город Сочи из лечебного учреждения Лазаревского поселка. В новой больнице специалисты смогут оказать пациентке квалифицированную помощь. На данный момент девочка находится в реанимации.

«Транспортировка прошла без ухудшения состояния», — поделилась мать девочки.

Ребенок попал в больницу после того, как семья приехала в Лазаревское. Там после купания у младшего члена семьи поднялась температура и начались судороги. В результате пациентка потеряла сознание.

Врачи не дают положительных прогнозов. Ребенку нужна транспортировка в Москву, но сделать это невозможно из-за стабильно тяжелого состояния.

Ранее жительница Канады проснулась после комы и сразу же вышла замуж.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях