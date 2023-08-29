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В Якутии встретили знаменитый экипаж танка «Алеша»

РЕН ТВ: члены экипажа танка «Алеша» вернулись на малую родину в Якутск

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Члены знаменитого экипажа танка «Алеша» – Алексей Неустроев и Филипп Евсеев – 29 августа вернулись на малую родину в Якутск. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что Неустроева и Евсеева родные и близкие встретили в торжественной обстановке — под музыку оркестра, с цветами и плакатами.

«Поздравляю, что живыми-здоровыми вернулись домой. Хоть и в отпуск, но они дома», – отметил командир якутского добровольческого отряда «Боотур» Герой России Александр Колесов.

Мать Алексея Неустроева Зарема отметила, что хоть и волновалась за своего сына, но в то же время гордилась им.

«Было страшно, конечно. Сейчас увидела и все как-то чуть спокойнее стало», – сказала она.

28 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что глава государства Владимир Путин провел встречу с экипажем танка «Алеша», что демонстрирует его заинтересованность во всем, что происходит на фронте. По его словам, Путин долго и детально говорил с экипажем танка, поскольку ему «интересно все».

Ранее Путин вручил звезды героев экипажу танка «Алеша».

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