В деле об убийстве первого главы ДНР проходят четыре человека

Еще трое человек, помимо основного фигуранта Александра Погорелова, проходят обвиняемыми по уголовному делу об убийстве первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации источника, фигурантами являются Артем Ена, обвиняемый в содействии террористической деятельности, Василий Чурилов, которому также вменяется участие в террористическом сообществе, и Александр Тимошенко, обвиняемый в подготовке к шпионажу и двум эпизодам шпионажа.

В пресс-службе Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону агентству заявили, что судебное заседание назначено на 30 августа.

29 августа стало известно, что Погорелову вменяются несколько эпизодов шпионажа, посягательство на жизнь государственного деятеля, совершение теракта, повлекшего причинение смерти, и другие статьи Уголовного кодекса Российской Федерации.

В этот же день в правоохранительных органах заявляли, что расследование уголовного дела об убийстве Захарченко в 2018 году завершено. Отмечалось, что данным делом занималось управление Следственного комитета по ДНР.

В сентябре прошлого года сообщалось, что сотрудник службы безопасности Украины Александр Киященко в телефонном разговоре со своим агентом заявлял, что убийце первого главы Донецкой народной республики организаторы заплатили 5 млн руб.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио главы ДНР Денис Пушилин почтили память павших защитников Донбасса.