Немецкий депутат обвинил власти ФРГ в замалчивании расследования ЧП на «Северных потоках»

Власти Германии замалчивают расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом ТАСС заявил депутат бундестага, член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

«Я не могу себе представить, чтобы западные спецслужбы не знали, как произошла атака на «Северный поток». За этим стоят союзники, вероятно США», — сказал он, отметив, что германские власти препятствуют и не хотят оглашать данные о ходе расследования.

По мнению Котре, правительству ФРГ очень кстати, что газ из России больше не поставляется, по крайней мере в предусмотренных объемах. Вместо него потребителям нужно покупать дорогой сжиженный газ из США. Депутат также добавил, что Европейский союз еще много лет назад вел переговоры с Соединенными Штатами о закупке СПГ.

Накануне заместитель представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер заявлял, что расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» еще не завершено и правительство не намерено спекулировать на тему виновных в диверсиях.

До этого премьер-министр федеральной земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер говорил, что газопровод «Северный поток» необходимо восстановить в ближайшее время, пока его не уничтожила коррозия.

25 августа стало известно, что следствие склоняется к тому, что след от подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» ведет на Украину, доказательств причастности России к взрывам нет.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».