Россиянам разрешат проходить медосмотр дистанционно

С 1 сентября 2023 года вступают в силу утвержденные Минздравом изменения в процедуре медицинских осмотров. Например, теперь водители смогут проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры дистанционно. Новые правила затронут всех граждан, которым требуется прохождение медицинских осмотров, включая работающих россиян, студентов и учащихся, пишет газета «Известия».

С 1 сентября 2023 года работающие граждане будут обязаны проходить медосмотр раз в три года, а не раз в два года, как раньше. Список врачей, проводящих осмотры в рамках диспансеризации, пополнился окулистом, отоларингологом, неврологом и психиатром.

Также введен новый вид медосмотра — оценка состояния в течение рабочего дня (смены).

Медосмотры для студентов и учащихся все еще должны проводиться ежегодно.

Предрейсовые и послерейсовые осмотры для некоторых категорий водителей будут разрешены в дистанционном режиме. Важно отметить, что дистанционный медосмотр является правом, а не обязанностью работодателя. Программное обеспечение для дистанционной биотелеметрии должно быть зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ и баз данных РФ или аналогичном реестре для стран ЕАЭС. Проверку медицинских изделий проводит аккредитованная организация.

Порядок проведения медосмотров и список противопоказаний были утверждены приказом Минздрава РФ от 28.01.2021 года № 29н. Порядок проведения предрейсовых и послерейсовых, предсменных и послесменных медосмотров для водителей транспорта был утвержден приказом Минздрава № 835н.

Новые правила прохождения медосмотра распространяются на всех россиян, для которых профосмотр является частью рабочего процесса, а также на: студентов, школьников и других учащихся; предпринимателей; новых сотрудников и студентов; автолюбителей, получающих водительское удостоверение, а также россиян, получающих разрешение на хранение и ношение оружия; граждан, выезжающих за границу.

Обязательный осмотр должны пройти люди, занятые на работах: с вредными или опасными условиями труда; связанных с транспортом; под землей; в организациях пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружениях.

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