Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам разрешат проходить медосмотр дистанционно

«Известия»: водители смогут проходить медосмотр дистанционно

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

С 1 сентября 2023 года вступают в силу утвержденные Минздравом изменения в процедуре медицинских осмотров. Например, теперь водители смогут проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры дистанционно. Новые правила затронут всех граждан, которым требуется прохождение медицинских осмотров, включая работающих россиян, студентов и учащихся, пишет газета «Известия».

С 1 сентября 2023 года работающие граждане будут обязаны проходить медосмотр раз в три года, а не раз в два года, как раньше. Список врачей, проводящих осмотры в рамках диспансеризации, пополнился окулистом, отоларингологом, неврологом и психиатром.

Также введен новый вид медосмотра — оценка состояния в течение рабочего дня (смены).

Медосмотры для студентов и учащихся все еще должны проводиться ежегодно.

Предрейсовые и послерейсовые осмотры для некоторых категорий водителей будут разрешены в дистанционном режиме. Важно отметить, что дистанционный медосмотр является правом, а не обязанностью работодателя. Программное обеспечение для дистанционной биотелеметрии должно быть зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ и баз данных РФ или аналогичном реестре для стран ЕАЭС. Проверку медицинских изделий проводит аккредитованная организация.

Порядок проведения медосмотров и список противопоказаний были утверждены приказом Минздрава РФ от 28.01.2021 года № 29н. Порядок проведения предрейсовых и послерейсовых, предсменных и послесменных медосмотров для водителей транспорта был утвержден приказом Минздрава № 835н.

Новые правила прохождения медосмотра распространяются на всех россиян, для которых профосмотр является частью рабочего процесса, а также на: студентов, школьников и других учащихся; предпринимателей; новых сотрудников и студентов; автолюбителей, получающих водительское удостоверение, а также россиян, получающих разрешение на хранение и ношение оружия; граждан, выезжающих за границу.

Обязательный осмотр должны пройти люди, занятые на работах: с вредными или опасными условиями труда; связанных с транспортом; под землей; в организациях пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружениях.

Ранее ученые выяснили, что ежедневный прием прополиса может замедлять старение.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях