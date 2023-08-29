Больше половины загородных отелей в России концептуально устарели

Больше половины (57%) пятизвездочных загородных отелей в России устарели и отстали от трендов международной туристической отрасли на 5-10 лет. К таким выводам пришли аналитики консалтингового бюро Atlas, которые провели исследование среди 70 отечественных и иностранных загородных отелей в люксовой категории. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Выявленные мировые тенденции эксперты сопоставили с тем, как позиционируют себя действующие объекты Московской, Ярославской, Владимирской и Тверской областях.

Эксперты выделили шесть ключевых потребностей современного туриста: технологичность, аутентичный опыт, связанный с погружением в местный колорит, ретрит с духовными практиками, а также экологичность, уникальный дизайн и архитектура, персонализированный сервис.

43% проанализированных загородных отелей в высоком ценовом сегменте удовлетворяют лишь 1-2 из перечисленных выше потребностей. Чаще всего это экологичность, уникальный дизайн и архитектура, персонализированный сервис.

«Российские гостиничные комплексы по-прежнему делают ставку на близость к природе и роскошный сервис. В то время как у наших соотечественников формируется новая потребность на концептуальные объекты, обещающие не столько развлечение, сколько новые впечатления и погружение в особую атмосферу», – прокомментировала основатель и генеральный директор консалтингового бюро Atlas Александра Сытникова.

Аналитики подчеркнули, что на российском рынке сегодня отсутствуют загородные отели, концепция которых опирается на такие тренды, как технологичность и аутентичный опыт. В мировой практике технологичность в гостиничной отрасли предполагает, например, VR-экскурсии по гостиничному комплексу и окрестностям или интеллектуальные системы управления номером, которые позволяют гостям с помощью смартфона контролировать условия пребывания — от освещения до температуры. Для российских путешественников эти возможности пока недоступны.

Отели, концепции которых связаны с аутентичным опытом и впечатлениями от контакта с местной культурой, также не представлены в исследуемых регионах.

Ранее российские туроператоры стали предлагать безалкогольный all inclusive в Турции.