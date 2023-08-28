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Житель Ноябрьска, открывший огонь по приставам, задержан

112: стрелявший по приставам житель Ноябрьска задержан

В ЯНАО полиции удалось задержать мужчину, который забаррикадировался в собственном доме, перед штурмом жилища он устроил пожар и получил ожоги. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Марат Сайткулов, открывший стрельбу по прибывшим выселять его из аварийного жилья судебным приставам, задержан и госпитализирован в медицинское учреждение. По данным 112, перед тем, как оперативники его обезвредили, мужчина пытался сжечь собственное жилище.

Огонь удалось быстро локализовать, правоохранители не пострадали, в отношении 62-летнего стрелка возбуждено уголовное дело.

Мужчина проживал в доме, который признали аварийным, 13 января его выселили из жилища по решению суда, однако Марат Сайткулов переезжать отказался. Утром 28 августа, он забаррикадировался в доме он поджег автомобиль и начал стрелять в горящую машину, чтобы к ней не могли приблизиться пожарные и приставы.

Ранее в Екатеринбурге задержали мужчину после стрельбы по семье в центре города.

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