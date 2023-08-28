Житель Нижнего Тагила украл у фермера более 60 баранов и овец на арендованном автомобиле

Уральский фермер недосчитался овец и баранов после похищения рецидивистом части поголовья. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Как доказало следствие, 52-летний житель Нижнего Тагила совершил в конце июня кражу с причинением значительного ущерба. В день преступления ранее судимый мужчина проезжал по окраине поселка Ольховка и заметил в поле загон с баранами, овцами и козами, расположенный вдали от жилых домов.

Рецидивист решил украсть животных, принадлежащих местному фермеру, с этой целью арендовал «Газель» и вернулся на место той же ночью. Он самостоятельно соорудил из досок ограждение от загона до кузова автомобиля, а также трап, с помощью которого смог погрузить в кузов большую часть животных.

Затем вор доставил их в домовладение в поселке Бобровский Сысертского района. Всего он похитил 63 головы мелкого рогатого скота, причинив таким образом потерпевшему ущерб на сумму свыше 200 тыс. руб. Уже на следующий день подозреваемого задержали, а похищенных баранов и овец вернули законному владельцу.

Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. К настоящему времени уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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