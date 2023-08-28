Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Житель Нижнего Тагила украл у фермера более 60 баранов и овец на арендованном автомобиле

Рецидивист с Урала предстанет перед судом за похищение мелкого рогатого скота

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Уральский фермер недосчитался овец и баранов после похищения рецидивистом части поголовья. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Как доказало следствие, 52-летний житель Нижнего Тагила совершил в конце июня кражу с причинением значительного ущерба. В день преступления ранее судимый мужчина проезжал по окраине поселка Ольховка и заметил в поле загон с баранами, овцами и козами, расположенный вдали от жилых домов.

Рецидивист решил украсть животных, принадлежащих местному фермеру, с этой целью арендовал «Газель» и вернулся на место той же ночью. Он самостоятельно соорудил из досок ограждение от загона до кузова автомобиля, а также трап, с помощью которого смог погрузить в кузов большую часть животных.

Затем вор доставил их в домовладение в поселке Бобровский Сысертского района. Всего он похитил 63 головы мелкого рогатого скота, причинив таким образом потерпевшему ущерб на сумму свыше 200 тыс. руб. Уже на следующий день подозреваемого задержали, а похищенных баранов и овец вернули законному владельцу.

Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. К настоящему времени уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее иностранец попытался украсть коня, но был атакован собаками и остался без штанов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях