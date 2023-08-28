В Ленобласти мужчина притворился массажистом, чтобы похитить золотую цепь

В Ленинградской области состоялся суд по делу лжемассажиста, укравшего у мужчины ювелирные украшения. Об этом сообщила пресс-служба Гатчинского городского суда.

Инцидент произошел в январе около дома на улице Крупской в Гатчине. Как было установлено, осужденный заявил пострадавшему, что является массажистом, сообщив ему «заведомо ложные сведения», и предложил мужчине поправить ему осанку.

Получив разрешение на манипуляции, вор встал за спиной потерпевшего, положил ему руки на плечи в области шеи и незаметно снял с нее цепь стоимостью более 260 тыс. руб. и подвеску в виде креста с бриллиантовой вставкой за 50 тыс. руб., а затем скрылся с места преступления.

В суде подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, но от дачи показаний отказался. В итоге за кражу в крупном размере судья приговорил фигуранта к году условного лишения свободы с испытательным сроком на шесть месяцев.

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