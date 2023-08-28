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Под Уфой молодой медведь забрел на дачи и напугал местных жителей

В Шакше медведь бродил по частному сектору и попал на видео

В пригороде Уфы молодой медведь бродил по улицам в поисках пищи, хищника пытаются отловить специалисты. Об этом сообщили в социальных сетях местные жители.

Косолапого заметили в микрорайоне Шакша, животное бродило по частному сектору в районе дач. Прогулку хищника сняли на видео очевидцы, медведь не проявлял к людям агрессии, но свидетели его прогулки поспешили спрятаться в доме.

По сообщениям местных СМИ, блуждающее по пригороду животное ищут сотрудники Росгвардии и специалисты министерства экологии Башкирии, специалисты предполагают, что молодой зверь пришел из близлежащего лесного массива в поисках пищи.

Ранее автомобилист накормил медведя с рук на трассе в Хабаровском крае.

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