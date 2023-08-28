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Мужчины попытались купить наркотики и оказались в заложниках у банды уголовников

Shot: в Подмосковье мужчины попали в заложники при попытке купить наркотики

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Shutterstoke

Мужчины попали в заложники к банде уголовников, попытавшись купить наркотики через интернет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Трое друзей решили купить наркотики для вечеринки, нашли в интернете объявление о продаже запрещенных веществ и поехали за закладкой, которую должны были оставить недалеко от Богородска.

По прибытии на место к компании друзей подошли несколько мужчин и представились якобы «полицейскими». Они посадили двоих неудавшихся покупателей наркотиков в машину и повезли в «отдел». По дороге «сотрудники» предложили мужчинам избежать уголовной ответственности за 5 млн рублей — таких денег у них не было.

Злоумышленники отвезли друзей в коттедж в СНТ в Ногинске. Там их жестоко избили, связали, надели пакеты на головы и посадили к стене. Третий приятель, которого по неназванной причине не похитили преступники, обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов при поддержке СОБРа установили местонахождение мужчин и взяли коттедж штурмом. Друзей освободили. При этом в доме обнаружили еще двух мужчин, которых взяли в заложники еще в середине августа.

Четверых членов преступной банды задержали — все они ранее судимы по различным уголовным статьям и приехали из крымского Джанкоя. В отношении злоумышленников возбуждены дела о похищении. Полиция выясняет, как долго группировка занималась вымогательством.

Ранее ограбленная и избитая москвичка попросила полицию не приезжать из-за наркотиков в сумочке.

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