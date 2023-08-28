Аэропорт в Варшаве эвакуировали из-за гранаты в багаже пассажира

Пресс-секретарь пограничной стражи Польши Анна Михальская сообщила, что аэропорт в Варшаве имени Шопена эвакуировали из-за гранаты, которую пытался провезти гражданин ЮАР, передает РИА Новости.

По ее словам, в аэропорту пограничники задержали гражданина ЮАР, который хотел вылететь в Дубай. Сотрудник службы безопасности аэропорта во время проверки обнаружил в его ручной клади четыре патрона.

«На основании этого был проведен обыск зарегистрированного багажа. Наши офицеры обнаружили в нем предмет, похожий на гранату. Все предметы изъяли пиротехники», — сообщила Михальская.

Представители погранстражи добавили, что после обнаружения гранаты из аэропорта эвакуировали 400 человек.

Мужчина был задержан, вскоре его доставят в прокуратуру.

2 июля аэропорт Волгограда проверяли после угрозы минирования.

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