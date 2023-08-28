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В США стоматолог оскорбила посетителя McDonald's и лишилась работы

Insider: в США женщина потеряла работу за оскорбление по национальному признаку

Стоматолог из Калифорнии потеряла работу из-за оскорбления посетителя McDonald's по национальному признаку. Об этом сообщает Insider.

В ролике, опубликованном в TikTok 17 августа, женщина унижает мужчину, который, по словам свидетелей, заступился за сотрудников ресторана быстрого питания во Фресно. Перед этим клиентка якобы стала конфликтовать с ними из-за проблем с заказом.

«Да пошел ты, чертов мексиканец!» — выкрикивает она, показывая собеседнику средний палец, а затем покидает ресторан, не обращая внимания на возмущенных очевидцев.

Журналисты узнали, что посетительницу, недовольную обслуживанием в McDonald's, зовут Джина Айелло и выяснили, что она работает в местном стоматологическом кабинете.

20 августа ее работодатель Джек Оганесян написал у себя в соцсетях, что его команда была шокирована после просмотра видео, и что в отношении Айелло проводится расследование, а она сама отправлена в административный отпуск. Уже через несколько дней он сообщил, что уволил сотрудницу.

«Не так давно мой дед иммигрировал в Америку из Армении и столкнулся с расизмом и закрытыми дверями. Он и другие члены моей семьи с тех пор очень много работали, чтобы стать полезными обществу, прокладывая путь к успеху для меня и многих поколений моей семьи. Многообразие — наша сила», — пояснил он свое решение.

Луис Асевес, которого американка оскорбляет на видео, записал свой комментарий по поводу произошедшего.

«Вероятно, у нее был плохой день», — предположил в видео мужчина.

Зрители ролика поддержали поступок Асевеса и адресовали ему слова поддержки.

Ранее британский турист, летевший на Ибицу, попытался изнасиловать во время полета стюардессу.

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