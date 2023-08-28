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Полковник Службы безопасности Украины покончил с собой

«Страна.ua»: полковник СБУ Бакаев покончил с собой из-за унижений от руководства

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РИА «Новости»

Замначальника управления спецсвязи Службы безопасности Украины (СБУ) полковник Дмитрий Бакаев покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку, в которой обвинил руководство ведомства в постоянных унижениях чести и достоинства и предвзятом отношении. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По информации правоохранителей, полковника нашли на рабочем месте и рядом с телом обнаружили записку в виде рапорта, которая была адресована главе СБУ Василию Малюку.

«На данный момент следствие устанавливает мотивы самоубийства, допрошены уже несколько сотрудников СБУ», — сказали изданию.

До этого РИА Новости передавало, что Служба безопасности Украины объявила дополнительный набор в колл-центры, вымогающие деньги у россиян. Отмечается, что для «увольнения», работающий в таком колл-центре должен «отработать штраф» — расходы организации на сим-карты, обучение и тарифы. Одновременно, все данные о «сотруднике» передаются в МВД Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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